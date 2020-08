Juventus scheitert in der Champions League : Zukunft von Ronaldo nach Aus offen

Cristiano Ronaldo von Juventus faltet die Hände über dem Kopf zusammen. Foto: dpa/Antonio Calanni

Köln Der Doppelpack von Cristiano Ronaldo reichte nicht: Juventus Turin muss seine Titelambitionen nach dem überraschenden Aus gegen Olympique Lyon bereits früh begraben. Das Ausscheiden hat Gerüchte über einen Wechsel des Portugiesen wieder angefacht.

Als die Titelmission in der Königsklasse gescheitert war, platzte der ganze Frust aus Cristiano Ronaldo heraus. Erst riss sich der portugiesische Superstar das Trikot vom Leib, dann stürmte er ernüchtert in die Kabine. Sein Doppelpack im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League genügte Juventus Turin nicht für den Sprung ins Finalturnier in Lissabon, doch das bestimmende Thema war wenig später ein anderes.

Die Zukunft des fünfmaligen Weltfußballers scheint nach dem erneuten Ausscheiden des italienischen Serienmeisters offener denn je. "Wenn man von Ronaldo absieht, was bleibt von Juve übrig? Eine langsame und ungenaue Mannschaft, die nie wirklich gefährlich wird", schrieb der „Corriere della Sera“ nach dem 2:1 (1:1) gegen Olympique Lyon. Und womöglich ist genau das der Grund, weshalb sich die Wege nach zwei Jahren bereits wieder trennen könnten.

Klar ist: Titel auf der europäischen Bühne stehen für Ronaldo, der 2018 mit großen Erwartungen in Turin empfangen wurde, über allem. Weil der Traum mit Juventus nach dem Viertelfinalaus im vergangenen Jahr nun erneut geplatzt ist, wird in italienischen Medien über einen vorzeitigen Abschied spekuliert. Ronaldo steht im Herbst seiner Karriere am Scheideweg, sein Vertrag läuft noch bis 2022.

Wie schon vor zwei Jahren wird wieder Paris St. Germain mit Thomas Tuchel als neuer Arbeitgeber gehandelt. Wie Ronaldos Gedanken dazu aussehen, bleibt aber offen. Nach der Enttäuschung am Freitagabend sprachen nur die anderen. Juve-Präsident Andrea Agnelli wollte von den Spekulationen jedenfalls nichts wissen und beteuerte, er sei überzeugt, "dass Ronaldo bleiben will. Er ist ein Eckpfeiler unserer Mannschaft."

Wie wichtig der fünfmalige Champions-League-Gewinner selbst im Alter von 35 Jahren noch ist, zeigte er auch gegen Lyon. Per Handelfmeter (43.) und Traumtor (60.) hielt er die Hoffnungen der Alten Dame lange am Leben. Doch ein "Phänomen wie Ronaldo genügt Juve nicht", schrieb die „Gazzetta dello Sport“. "Es ist, als ob Ronaldos Kraft, die Energie der Teamkollegen geschluckt hätte", kommentierte „La Repubblica“. Ein vom deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer gegebener umstrittener Foulelfmeter brachte Lyon das wichtige Auswärtstor. Memphis Depay verwandelte (12.) - und hinterließ damit zahlreiche Fragezeichen in Turin.

Neben Ronaldos Zukunft wird auch heftig über Trainer Maurizio Sarri diskutiert. Für „La Repubblica“ ist das Ausscheiden die "Endstation" für den Italiener, der erst im vergangenen Sommer übernommen hatte. "Ich bin sehr enttäuscht", sagte Sarri, er verstehe, wie viel dieser Wettbewerb Juventus bedeute. Aber Fragen zu seiner Zukunft? Die bezeichnete er als "beleidigend".

Für Juventus fällt das Saisonfazit trotz der neunten nationalen Meisterschaft in Folge enttäuschend aus. Sarri könnte das zum Verhängnis werden. Unabhängig von der Person auf der Trainerbank wird Juventus im nächsten Jahr einen neuen Anlauf in der Champions League nehmen - dann aber womöglich ohne Ronaldo.

