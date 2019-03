Uefa ermittelt gegen Juve-Star: Obszöner Jubel könnte für Ronaldo ein Nachspiel haben

Rom Sein obszöner „Eier-Jubel“ im Champions-League-Achtelfinale zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid könnte für Cristiano Ronaldo ein Nachspiel haben. Dem Angreifer von Juve droht eine Strafe. Die Uefa ermittelt.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat gegen Superstar Cristiano Ronaldo (34) von Juventus Turin wegen seines obszönen Jubels im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atletico Madrid ein Verfahren eingeleitet. Der fünfmalige Weltfußballer hatte sich nach seinem Tor zum 3:0-Endstand, mit dem er Juve in die nächste Runde brachte, beidhändig in den Schritt gefasst. Die Uefa kündigte für Donnerstag (21. März) eine Entscheidung an.