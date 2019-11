Nur remis gegen Neapel : Klopp verpasst mit Champions-League-Sieger Liverpool vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale

Jürgen Klopp an der Seitenlinie. Foto: AFP/OLI SCARFF

Liverpool Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Am letzten Spieltag reicht dem Titelverteidiger ein Unentschieden bei RB Salzburg.

Der Titelverteidiger kam gegen den italienischen Vizemeister SSC Neapel mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, bleibt aber mit zehn Punkten Tabellenführer der Gruppe E vor Neapel (9). Im abschließenden Gruppenspiel beim österreichischen Serienmeister RB Salzburg am 10. Dezember würde den Reds ein Remis zum Einzug in die Runde der letzten 16 reichen.

Vorjahres-Halbfinalist Ajax Amsterdam nutzte das Remis zwischen dem FC Valencia und dem FC Chelsea (2:2) aus und eroberte die Tabellenführung in der Gruppe H. Beim OSC Lille siegte das Überraschungsteam der vergangenen Saison dank der Treffer von Hakim Ziyech (2.) und Quincy Promes (59.) mit 2:0 (1:0). Im Abschlussspiel gegen Valencia reicht Ajax ein Unentschieden zum Weiterkommen.

Inter Mailand überholte derweil Borussia Dortmund mit einem 3:1 (1:1) gegen Slavia Prag und liegt auf Platz zwei der Gruppe F. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte trifft am letzten Spieltag der Vorrunde auf den FC Barcelona, während der BVB Prag empfängt.

Zenit St. Petersburg verbesserte seine Chance aufs Achtelfinale durch ein 2:0 (1:0) gegen Olympique Lyon in der Gruppe G mit Tabellenführer RB Leipzig deutlich. Der russische Meister eroberte von den Franzosen den zweiten Platz.

In Klopps 100. Partie als Coach in einem Europapokalspiel brachte der belgische Nationalspieler Dries Mertens (21.) Neapel in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Dejan Lovren (65.) aus.