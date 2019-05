Klopp schlagfertig vor Finale : „Weltrekord-Halter im Gewinnen von Halbfinals“

Madrid Jürgen Klopp und der FC Liverpool gehen sehr selbstbewusst in das Champions-League-Finale am Samstag gegen Tottenham Hotspur.

„Wir wollen den Pokal gewinnen, deshalb sind wir hier“, sagte der deutsche Trainer am Freitag bei der Pressekonferenz im Stadion Wanda Metropolitano von Madrid. „Letztes Jahr waren wir von uns selbst überrascht, dass wir auf einmal im Finale standen. Aber wir waren längst nicht so konstant wie in dieser Saison.“