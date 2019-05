Klopp bestätigt : Liverpool gegen Barcelona ohne Salah

Liverpool Jürgen Klopp und der FC Liverpool müssen im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales ohne Torjäger Mohamed Salah auskommen. Afrikas Fußballer des Jahres zog sich am Samstag in der Premier League eine Gehirnerschütterung zu.

Der FC Liverpool muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) auf seinen Superstar Mohamed Salah verzichten. "Er hat eine Gehirnerschütterung und darf nicht spielen", sagte Teammanager Jürgen Klopp am Montag während der Pressekonferenz an der Anfield Road. Auch Roberto Firmino (Muskelverletzung) wird fehlen. Das Hinspiel hatten die Reds 0:3 verloren.