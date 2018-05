Interview nach Champions-League-Finale: Cristiano Ronaldo deutet Abschied von Real Madrid an

Cristiano Ronaldo deutet Abschied von Real Madrid an

Kiew Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo hat am Samstagabend unmittelbar nach dem erneuten Champions-League-Sieg seinen Abschied von Real Madrid angedeutet.

"Es war sehr schön, bei Real zu sein", sagte der portugiesische Weltfußballer nach dem 3:1 (0:0) gegen den FC Liverpool in Kiew im Interview mit beIN Sports: "In den nächsten Tagen werde ich den Fans eine Antwort geben, denn sie waren wirklich immer an meiner Seite."