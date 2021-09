BVB, Bayern, Wolfsburg, Leipzig : Das sind die Gruppen in der Champions League

Istanbul Die Lose sind gezogen, die Gruppen stehen fest: Seit Donnerstagabend können der FC Bayern München, Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg und RB Leipzig für die Saison in der Champions League planen. Wir zeigen, wer in welcher Gruppe gegen wen spielt.

Die Gruppen für die neue Champions-League-Saison stehen fest! Seit der Auslosung am Donnerstagabend in Istanbul, die übrigens von Laura Wontorra moderiert wurde, wissen auch die vier deutschen Vertreter aus der Fußball-Bundesliga, mit wem sie es zu tun bekommen werden. Borussia Dortmund , der FC Bayern München , RB Leipzig und der VfL Wolfsburg können sich auf attraktive Gegner freuen.

Wichtig bei der Auslosung war, dass Teams aus gleichen Ländern in der Vorrunde nicht aufeinandertreffen können. Auch waren Duelle russischer und ukrainischer Mannschaften ausgeschlossen. Erstmals mit dabei war übrigens Sheriff Tiraspol aus Moldawien, die sich am Donnerstag in den Play-offs gegen Dinamo Zagreb durchsetzen konnten. Als letzter Verein hatte sich übrigens Schachtjor Donezk qualifiziert – in der ersten Verlängerung nach Abschaffung der Auswärtstorregel. Mit der wäre nämlich der Gegner AS Monaco weiter gewesen. Am Ende setzten sich die Ukrainer aber durch.