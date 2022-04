Manchester City und Real Madrid haben sich am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel der Champions League in Manchester einen offenen Schlagabtausch geliefert. Der englische Klub von Startrainer Pep Guardiola siegte im Etihad-Stadion am Ende mit 4:3. Dank des französischen Starstürmers Karim Benzema kann aber auch Real vor dem Rückspiel noch aufs Finale hoffen. Dazu schreiben britische und spanische Zeitungen: