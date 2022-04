3:1 gegen Chelsea : Karim Benzema liefert die nächste Tor-Show für Real ab

London Dank eines erneuten Dreierpacks von Karim Benzema hat sich Real Madrid eine super Ausgangslage für das Viertelfinal-Rückspiel geschaffen. Wie schon im Achtelfinale gegen Paris erzielte der französische Angreifer auch gegen den FC Chelsea drei Tore. Kai Havertz traf für die Londoner.

Kai Havertz sorgte noch für ein bisschen Hoffnung - am Ende steht der FC Chelsea in der Champions League aber doch vor dem Aus: Der Titelverteidiger um Teammanager Thomas Tuchel hat das mit Spannung erwartete Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid mit 1:3 (1:2) verloren, am kommenden Dienstag in Spanien brauchen die Blues nun einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung - um nur die Verlängerung zu erreichen.