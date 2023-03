Fünf Tore von Erling Haaland 7:0! Manchester City zerstört Leipziger Viertelfinal-Träume

„Mir fällt dazu langsam nichts mehr ein. Einfach grotesk! Arme in ganz natürlicher Position auf entsprechender Höhe und dann auch noch von hinten und nur minimal am Oberarm gestriffen“, twitterte der einstige Referee. Borussia Dortmunds Mats Hummels forderte auf seinem Account derweil: „Wir brauchen eine Veränderung bei den Handelfmeter-Entscheidungen. Es geht in die falsche Richtung.“