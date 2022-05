Tumulte, Tränengas, Verspätung : Scharfe Kritik nach Final-Chaos – Liverpool fordert Untersuchung

Paris Vor dem Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und FC Liverpool herrscht Chaos vor dem Stadion. Die Partie beginnt nach Problemen beim Einlass mehr als eine halbe Stunde später. Die Polizei setzt Tränengas ein. Es gibt deutliche Kritik an den Organisatoren. Die Szenen im Video.

Wegen massiver Probleme beim Einlass hat sich der Anpfiff des Finals der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool am Samstag deutlich verzögert. Das Spiel im Stade de France bei Paris begann am Samstag um 21.36 Uhr und damit 36 Minuten später als geplant. Liverpool forderte eine Untersuchung der „inakzeptablen Probleme“, Fans und Beobachter äußerten Kritik an den Organisatoren.