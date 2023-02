Ende einer Ära? Klopp und Liverpool „in Stücke gerissen“

Und so deutet viel darauf hin, dass eine von Beginn an verkorkste Saison endgültig so richtig teuer wird für Klopp und seinen Klub. In der kommenden Champions-League-Saison droht Liverpool mehr denn je eine Zuschauerrolle. Denn auch in der Liga hinkt der Traditionsverein der Spitze als Tabellenachter ein beträchtliches Stück hinterher.