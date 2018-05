FC Liverpool: Fans in Not - Flüge zum Champions-League-Finale nach Kiew gestrichen

Liverpool-Fans in Not – mehrere Flüge nach Kiew gestrichen

Ausgefallene Flüge haben mehr als 1000 Fans des FC Liverpool einen Tag vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid in Kiew vor große Probleme gestellt.

Eine Charterfluggesellschaft hatte nach Differenzen mit der Flughafenbehörde in Kiew mehrere Flüge abgesagt. Daraufhin hatten sich der Club, Kiews Bürgermeister Witali Klitschko und sein Liverpooler Amtskollege Joe Anderson eingeschaltet.

„Wir versuchen, alle nach Kiew zu bringen, auch wenn die Zeit knapp wird“, sagte LFC-Trainer Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz am Freitag. Und Kapitän Jordan Henderson betonte: „Die Fans sind ein massiver Teil von Liverpool.“

Schon in den vergangenen Tagen hatte es Ärger gegeben, weil die Hotelpreise in Kiew in die Höhe geschnellt waren, mitunter wurden mehr als 1000 Euro für eine Nacht verlangt. Aus Madrid waren deshalb schon 1000 Tickets zurückgeschickt worden.