“Alle waren unglaublich“ Kane schwärmt von Bayern und will die Champions League gewinnen

Bayern-Stürmer Harry Kane hat nach seiner erfolgreichen Rückkehr nach England in höchsten Tönen vom FC Bayern geschwärmt und sich mit Blick auf die Zukunft optimistisch geäußert. „Seit meiner Ankunft bei Bayern waren alle unglaublich“, sagte Kane nach dem Champions-League-Sieg seines Teams bei Manchester United (1:0) am Dienstag beim britischen Sender TNT Sport. „Ich habe das Gefühl, dass da noch mehr kommen wird. Ich fühle, dass ich immer besser verstehe, was der Trainer will. Ich fühle mich hier wohl.“