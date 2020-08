„Keine Party“ nach 8:2 : Bayern-Boss Rummenigge warnt vor Favoritenschreck Lyon

Lissabon Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem überraschenden Champions-League-K.o. von Manchester City gegen den Favoritenschreck Olympique Lyon vor dem Halbfinalgegner der Münchner gewarnt.

„Ich habe den Sieg von Lyon gesehen. Sie haben total verdient gewonnen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Sonntag in Portugal der Deutschen Presse-Agentur zum überraschenden 3:1 der Franzosen im Viertelfinale des Finalturniers in Lissabon gegen das Team von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola.