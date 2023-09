Champions League kompakt Barca und ManCity souverän – Lazio bejubelt Torwart-Tor

Das Spiel in Rom zwischen Lazio und Atletico Madrid fand ein spektakuläres Ende. Nachdem die Gäste beim 1:1 (0:1) durch das Tor von Pablo Barrios (29.) bis tief in die Nachspielzeit geführt hatten, kam Lazios Torhüter Ivan Provedel zur letzten Ecke mit nach vorn - und traf sensationell per Kopf zum vielumjubelten Ausgleich (90.+5).