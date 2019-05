Erstmals seit 2011 : Champions-League-Finale ohne deutschen Nationalspieler

Düsseldorf Zum ersten Mal seit acht Jahren steht kein deutscher Fußball-Nationalspieler im Finale der Champions League. Bei einem Weiterkommen des FC Barcelona wäre Torwart Marc-Andre ter Stegen letzter DFB-Akteur gewesen.

Das Finale der Champions League findet erstmals seit 2011 ohne deutschen Fußball-Nationalspieler statt. Durch die spektakuläre 4:0-Aufholjagd des FC Liverpool im Halbfinale gegen den FC Barcelona schied Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen als letzter verbliebener DFB-Akteur in der Königsklasse aus.

Letztmals hatte vor acht Jahren beim Sieg des FC Barcelona gegen Manchester United kein Nationalspieler im Finale auf dem Platz gestanden. Beim FC Liverpool besitzt Verteidiger Joel Matip, dessen Mutter Deutsche ist, zwar die deutsche Staatsbürgerschaft, der gebürtige Bochumer spielt jedoch seit 2010 für das kamerunische Nationalteam. Auch die anderen Champions-League-Halbfinalisten, Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur, haben keine deutschen Nationalspieler in ihren Kadern für die Königsklasse.

Seit 2013 stand sogar mindestens ein Nationalspieler in der Siegermannschaft. In den vergangenen drei Spielzeiten hatte jeweils Toni Kroos mit Real Madrid die Champions League gewonnen, 2014 siegte Sami Khedira mit den Königlichen. Ein Jahr später gewann ter Stegen mit Barca den wichtigsten Titel im Vereinsfußball, 2013 setzte sich Bayern München mit zahlreichen Nationalspielern gegen Borussia Dortmund durch. Im Jahr zuvor hatten die Bayern hingegen das "Finale dahoam" gegen den FC Chelsea verloren.

Durch das vorzeitige Aus kann ter Stegen aber rechtzeitig zur Vorbereitung der Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland (8. Juni) und gegen Estland (11. Juni) anreisen. Die DFB-Auswahl trifft sich am 2. Juni im niederländischen Venlo, tags zuvor findet das Finale der Champions League in Madrid statt.