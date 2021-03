Diskussion mit Sevilla-Keeper : Erling Haaland und das Karma

Dortmund Borussia Dortmund erreicht dank eines 2:2 gegen den FC Sevilla das Viertelfinale der Champions League. Im Mittelpunkt steht neben dem Videoassistenten einmal mehr Erling Haaland. Der Doppeltorschütze liefert sich ein Wort-Duell mit Sevillas Torhüter.

Erling Haaland nahm seine Privatfehde mit dem Torhüter des FC Sevilla humorvoll. „Ich habe nicht richtig verstanden, was er mir nach dem ersten Elfmeter ins Gesicht geschrien hat - da habe ich nach dem zweiten einfach dasselbe zurückgerufen“, sagte der neue norwegische Champions-League-Rekordschütze nach dem turbulenten 2:2 (1:0) von Borussia Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel.

In sieben kuriosen Minuten hatte es zunächst ausgesehen, als hätte Haaland nach seinem ersten Tor (35.) auch das zweite erzielt. Doch Schiedsrichter Cüneyt Cakir (Türkei) nahm den Treffer nach Ansicht des Videobeweises zurück - er kam mit der für alle überraschenden Entscheidung Foulelfmeter wieder. Haaland war in einer vorhergehenden Szene am Trikot gehalten worden.