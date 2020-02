Diese Vereine wurden von der Uefa gesperrt

FENERBAHCE ISTANBUL und BESIKTAS ISTANBUL: Die Uefa hat beide Vereine wegen ihrer Verwicklung in den türkischen Manipulationsskandal der Saison 2010/2011 für die Europapokal-Wettbewerbe gesperrt, das Berufungsgericht des Verbands bestätigte das Urteil. Etwas überraschend setzte der CAS jedoch die Sperre aus. Fenerbahce spielt deshalb nun in den Champions-League-Playoffs gegen den FC Arsenal, Besiktas trifft in den Ausscheidungsspielen zur Europa League auf Tromsø IL. Bis zum 28. August will der CAS im Fall Fenerbahce seine finale Entscheidung treffen, dies hätte dann wohl auch entsprechende Folgen für Besiktas.