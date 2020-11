Sonntag, 2. Dezember 2018: Auch in der Premier Leauge als Trainer des FC Liverpool wird Klopp seinem Ruf als emotionaler Trainer gerecht. Gegen den Stadtrivalen FC Everton schoss Divock Origi die Liverpooler in der Nachspielzeit zum Sieg. Im Glücksrausch stürmte Trainer Jürgen Klopp wie von Sinnen auf das Feld und bejubelte den Derbysieg. „Ich wollte niemanden beleidigen, aber ich konnte mich nicht bremsen“, sagte Klopp zu seinem Jubellauf. Am Mittelkreis feierte mit seinen Spielern den Sieg.