Nach Unfalltod eines Profis Halsschutz wird 2024 Pflicht für DEL-Spieler

An der Sitzung am Montag nahmen auch Vertreter der Spielervereinigung SVE teil, die der Regeländerung zustimmte. „Wir haben uns im Vorfeld der Beratungen ein Stimmungsbild in Spielerkreisen eingeholt und dieses hat gezeigt, dass den Spielern ein Halsschutz wichtig ist“, sagte SVE-Sprecher Florian Stenner: „Dass viele Spieler bereits jetzt einen entsprechenden Schutz tragen, unterstreicht dies noch einmal.“