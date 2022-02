Dazn, Prime, RTL : So sehen Sie in dieser Woche Champions und Europa League

Das Rückspiel zwischen den Glasgow Rangers und Borussia Dortmund läuft bei RTL. Foto: AFP/SASCHA SCHUERMANN

Düsseldorf Borussia Dortmund kämpft in der Europa League gegen die Glasgow Rangers um das Weiterkommen und RB Leipzig will weiterhin im Wettbewerb bleiben. In der Champions League gibt es auch ohne deutsche Beteiligung Topspiele. Wir zeigen, wo die Partien im TV laufen.

Die vergangenen Woche im Europapokal lief für die deutschen Mannschaften äußerst unrund. Der FC Bayern konnte in der Champions League gegen den FC Salzburg gerade so noch ein 1:1 retten, ähnlich erging es RB Leipzig in der Europa League gegen Real Sociedad San Sebastian. Borussia Dortmund erlebte im Heimspiel der Europa League hingegen ein 2:4-Debakel gegen die Glasgow Rangers.

Während der FC Bayern sich in dieser Woche ganz aufs Training konzentrieren kann, geht es für den BVB und Leipzig um das Erreichen des Achtelfinals in der Europa League. In der Champions League gibt es aber auch ohne deutsche Beteiligung hochklassige Spiele zu sehen. Wir zeigen, wo ihr die Partien verfolgen könnt.

Wo laufen die Spiele der Champions League im TV?

An diesem Dienstag trifft der Titelverteidiger FC Chelsea auf den OSC Lille aus Frankreich. Das Spiel der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel wird bei Amazon Prime übertragen. Die zweite Dienstagspartie zwischen dem FC Villarreal und Juventus Turin läuft bei Dazn. Anstoß ist jeweils um 21 Uhr.

Am Mittwoch zeigt Dazn beide Spiele live. Dann empfängt Benfica Lissabon Ajax Amsterdam, die den BVB in der Gruppenphase gedemütigt haben. Außerdem spielt Atletico Madrid zu Hause gegen Manchester United, das von Ralf Rangnick trainiert wird. Auch hier werden beide Partien um 21 Uhr angepfiffen.

Wo laufen die Spiele der Europa League im TV?

RTL ist die Fernsehheimat der Europa League und der neuen Conference League mit Rechten für 282 Spiele. Die Partien der beiden Wettbewerbe werden bei RTL, beim Nischen-Kanal Nitro und beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ gezeigt. So auch die Partie von Borussia Dortmund am Donnerstag bei den Glasgow Rangers. Die Partie, die um 21 Uhr angepfiffen wird, läuft im Free-TV bei RTL. Bei RTL+ kann das Spiel auch im Livestream verfolgt werden.

Wer sich den Auftritt von RB Leipzig bei Real Sociedad San Sebastian angucken möchte, muss ab 18.45 Uhr auf den Livestream bei RTL+ ausweichen. Dort werden auch die anderen Spiele der Europa League zu sehen sein. Unter anderem auch das Spiel des SSC Neapel gegen den FC Barcelona.

Der Auftritt von Mario Götze mit der PSV Einhoven bei Maccabi Tel Aviv in der Conference League wird ebenfalls live bei RTL+ übertragen.

