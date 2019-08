Die Auslosung

Am Donnerstag (18.00 Uhr/Eurosport und Sky Sport News) wird in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Im Rahmen der feierlichen Zeremonie im Grimaldi Forum vergibt die Europäische Fußball-Union (UEFA) zudem zahlreiche Preise. Unter anderem werden der beste Spieler und die beste Spielerin des Kontinents gekürt. Das erste Gruppenspiel findet am 17./18. September statt, das Ziel aller Teams ist das Endspiel am 30. Mai 2020 im Atatürk-Stadion (75.200 Plätze) in Istanbul.