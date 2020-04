Medienbericht : Europapokal soll wohl mindestens bis Juli pausieren

Nyon Die Champions League und Europa League könnten einem Medienbericht zufolge aufgrund der Coronavirus-Pandemie mindestens bis Juli pausieren. Die im Juni geplanten Länderspiele sollen verlegt werden.

In der Champions League stehen noch vier Achtelfinal-Rückspiele an, unter anderem das von Bayern München gegen den FC Chelsea. Im Achtelfinale der Europa League, wo Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg noch vertreten sind, müssen sogar noch alle Rückspiele ausgetragen werden. Kein Wunder, dass die Uefa bereits in den vergangenen Tagen erste Veränderungen vorgenommen hatte.

So wurde am 23. März mitgeteilt, dass die beiden Endspiele der europäischen Klubwettbewerbe auch wegen der Verzögerungen in den Ligen nicht wie geplant stattfinden. Ursprünglich war das Champions-League-Finale für den 30. Mai in Istanbul vorgesehen gewesen, drei Tag zuvor sollte in Danzig der Sieger der Europa League gekürt werden.