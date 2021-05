Sieg gegen Real Madrid : Werner und Mount schießen Chelsea ins Finale der Champions League

London Der FC Chelsea hat das Finale der Champions League erreicht und wird in Istanbul nun auf Manchester City treffen. Am Mittwoch gewannen die Londoner unter Regie von Thomas Tuchel auch dank eines Treffers von Timo Werner gegen Real Madrid.

Der FC Chelsea hat durch einen 2:0-Sieg am Mittwochabend im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid das Finale der Fußball-Champions-League am 29. Mai in Istanbul erreicht. Der deutsche Nationalspieler Timo Werner brachte Chelsea in Führung (28.), bevor Mason Mount (85.) für die Entscheidung sorgte. Das Hinspiel in der vergangenen Woche ging in Madrid noch 1:1 aus.