Champions und Europa League : So viel Bundesliga steckte in den europäischen Finals

So viel Bundesliga steckte in den europäischen Finals

Düsseldorf Neun Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit standen in den beiden europäischen Endspielen auf dem Rasen. Damit hat die Bundesliga sozusagen eine eigene Mannschaft auf den Platz geschickt.

Was sagt es über die Fußball-Bundesliga aus, wenn es zwar keine deutsche Mannschaft in ein europäisches Endspiel schafft, aber ein Dutzend Spieler mit Deutschland-Erfahrung in den Finals auf dem Platz steht? Vermutlich ist es Kompliment und Warnung zugleich. Zum einen gehören in der Bundesliga ausgebildete Spieler zu den Top-Performern in Europa, zum anderen aber darf man attestieren, dass viele Talente die Bundesliga verlassen. Ausbildungsliga heißt das Stichwort, das deutsche Funktionäre so ungern hören.