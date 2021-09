Champions-League-Kompakt : Pleiten für Chelsea und Barca – ManUnited dreht Spiel

Düsseldorf Enge Spiele, torreiche Partien, überraschende Ergebnisse sowie die Verletzung eines deutschen Fußball-Nationalspielers: Der 2. Spieltag der Champions League an Mittwochabend hatte einige Höhepunkte. Unsere Zusammenfassung.

Tuchels Blues mit den Nationalspielern Antonio Rüdiger und Kai Havertz in der Startelf unterlagen nach dem 0:1 in der Premier League gegen Manchester City auch beim schwächelnden italienischen Rekordmeister Juventus Turin mit 0:1 (0:0). Ronaldo sicherte ManUnited in der Nachspielzeit (90.+5) nach dem 1:2-Fehlstart gegen die Young Boys Bern ein glückliches 2:1 (0:0) gegen den FC Villarreal. In seinem 178. Spiel in der Champions League, mit dem er seinen einstigen Real-Mitspieler Iker Casillas überholte, war Ronaldo 94 Minuten lang unauffällig gewesen.