Champions League: ZDF überträgt nicht mehr, jetzt wird es teuer

München/Mainz Die Fußball-Fans müssen sich in der kommenden Saison umstellen, wenn sie die Champions League sehen wollen. Das Zweite verabschiedet sich mit der Übertragung aus Kiew - danach wird es unübersichtlich und teuer.

Zum letzten Mal läuft die Champions League an diesem Samstag im ZDF. Das Endspiel in Kiew ist nicht nur für den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ein Abschied, sondern auch für die deutschen Fußballfans. Von der kommenden Saison an müssen sie für alle Live-Übertragungen des wichtigsten Vereinswettbewerbs zahlen - und das zweimal.

Die erfolgreichste Übertragung der nun endenden ZDF-Ära war das deutsche Finale im Mai 2013. Beim Endspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München saßen 21,61 Millionen Deutsche vor dem TV-Schirm und sorgten nach ZDF-Angaben für einen Marktanteil von 61,7 Prozent. Diesen Rekordwert wird das Finale am Samstag in Kiew trotz deutscher Note mit Real-Spieler Toni Kroos und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wohl kaum toppen.

Wer alles sehen will, braucht Sky und DAZN

In der kommenden Saison ist das ZDF nicht mehr dabei - und der Fußballfan muss in jedem Fall zahlen. An Sky oder DAZN oder an beide, wenn er nichts verpassen will. Nur in einem Fall gäbe es ein Champions-League-Spiel ohne zusätzliche Bezahlung: wenn ein deutscher Verein im Endspiel steht. Das regelt der Rundfunk-Staatsvertrag.