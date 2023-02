Mit 16 Jahren Zaïre-Emery von PSG stellt gegen Bayern neuen Rekord auf

Zaïre-Emery wechselte bereits 2014 mit acht Jahren in die PSG-Jugend. Schon am ersten Spieltag der laufenden Saison gab er beim 5:0-Sieg bei Clermont Foot im vergangenen August sein Debüt in der Profi-Mannschaft. Damals wurde er in der 82. Minute für Marco Verratti eingewechselt und spielte fortan neben Größen wie Lionel Messi und Neymar.