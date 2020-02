Beim Spiel gegen Tottenham : Unterschiedliche Logos auf Leipzig-Trikots sorgen für Verwunderung

Das Logo des Hauptsponsors und Mutterkonzerns Red Bull ist auf dem Trikot von Timo Werner in schlichtem Weiß gehalten war. Auf dem Trikot von Angelino (im Hintergrund) ist das farbliche Logo zu sehen. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS

Düsseldorf RB Leipzig trifft im ersten Champions-League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte auf Tottenham Hotspur. Bei den Fans sorgt ein kleines, aber feines Detail für Verwunderung.

RB Leipzig gastierte im Champions-League-Achtelfinale bei Tottenham Hotspur in London. Es war das erste K.o.-Runden-Duell in der Königsklasse in der Geschichte der Leipziger.