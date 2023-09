Sensation knapp verpasst Union Berlin verliert in der Nachspielzeit bei Real Madrid

Bellingham traf ganz spät (90.+4) für die Spanier, die sich an den Berlinern lange Zeit die Zähne ausbissen. Die Defensive um den Unioner Debütanten Leonardo Bonucci ließ vor allem in der ersten Hälfte kaum Chancen zu, zu gefährlichen Abschlüssen kam der Neuling selbst jedoch kaum. Nächster Gegner der Köpenicker ist am 3. Oktober Sporting Braga. Das erste Duell mit der SSC Neapel steht drei Wochen später an.