Englisches Quartett : Erstmals alle Europapokal-Finalisten aus einem Land

Die englische Premier League hat für ein Novum in der Geschichte des Europapokals gesorgt. Erstmals kommen sämtliche Teilnehmer der Endspiele aus einem Land.

Das Finale der Champions League bestreiten am 1. Juni in Madrid der FC Liverpool und Tottenham Hotspur, im Finale der Europa League stehen sich am 29. Mai in Baku der FC Chelsea und der FC Arsenal gegenüber. Drei Endspiel-Teilnehmer aus einer Stadt, wie jetzt London mit Tottenham, Chelsea und Arsenal stellt, sind ebenfalls ein Novum.