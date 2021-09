Ab kommender Woche : Uefa lässt im Europapokal wieder Gästefans zu

Nyon Die Uefa will bei den Spielen im Europapokal ab kommender Woche wieder Gästefans zulassen. Die endgültige Entscheidung liegt dennoch bei den lokalen Gesundheitsbehörden.

Die Europäische Fußball-Union will bei den Spielen im Europapokal ab kommender Woche wieder Gästefans zulassen. Darüber habe die Uefa bei einem Workshop mit allen beteiligten Clubs für die Champions League informiert, teilte Bundesligist Borussia Dortmund am Montag mit. Demnach soll in der Königsklasse für Gästefans ein Kontingent über fünf Prozent der Stadionauslastung erlaubt sein. Auch das Fan-Netzwerk Football Supporters Europe (FSE) teilte mit, dass in den Club-Wettbewerben wieder Gäste-Fans zugelassen werden sollen.