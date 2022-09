Champions League : Tuchel und Chelsea patzen zum Auftakt in Zagreb

Mislav Orsic (links) trifft zum 1:0 für Zagreb gegen Chelsea. Foto: AP/Darko Bandic

Zagreb Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea einen Fehlstart in die Champions-League-Saison hingelegt: In Kroatien verlor der deutsche Trainer mit seiner Mannschaft bei Dinamo Zagreb mit 0:1.

Nächster Dämpfer für den FC Chelsea und seinen deutschen Teammanager: Die Mannschaft von Thomas Tuchel ist mit einer Niederlage in die neue Champions-League-Saison gestartet. Beim Debüt von Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang verlor der Königsklassen-Champion von 2021 bei Dinamo Zagreb mit 0:1 (0:1) und kassierte bereits die dritte Pflichtspiel-Niederlage der noch jungen Spielzeit.

„Es gibt viel zu analysieren“, sagte Blues-Coach Tuchel nach dem Spiel: „Wir sind eindeutig nicht da, wo wir sein müssen und wo wir sein können. Es liegt also an mir, es liegt an uns, wir müssen Lösungen finden. Im Moment fehlt es an allem.“

Mislav Orsic (13.) traf für den kroatischen Meister, der nach zwei Jahren Abstinenz sein Comeback in der Champions League feierte. Chelsea mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz in der Startformation drückte in der Schlussphase mit acht Minuten Nachspielzeit zwar auf den Ausgleich, mehr als ein Pfostentreffer von Reece James (85.) sprang aber nicht dabei heraus.

Weitere Gegner für die Londoner, die in der vergangenen Saison im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid ausgeschieden waren, sind in Vorrundengruppe E der AC Mailand und RB Salzburg. Die Blues, die von ihren bisherigen sechs Spielen in der Premier League zwei verloren, haben in diesem Sommer mit der Unterstützung des neuen Eigentümers rund 280 Millionen Euro (240 Millionen Pfund) für neue Spieler ausgegeben.

(sid/stja)