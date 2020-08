Olic warnt vor Lyon : Toni Kroos glaubt an Bayern-Gewinn der Champions League

Hamburg Der ehemalige Bayern-Profi Toni Kroos sieht die Münchner als Sieger der Champions-League-Trophäe. Sein ehemaliger Mannschaftskollege Ivica Olic warnt erst vor Halbfinale-Gegner Olympique Lyon.

Toni Kroos glaubt bei der Champions-League-Endrunde in Lissabon an einen Sieg seines ehemaligen Clubs Bayern München. „Das sieht relativ viel nach Bayern aus, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, das wäre absolut in Ordnung“, sagte der Fußball-Nationalspieler im Gespräch mit seinem Bruder Felix Kroos in der neuesten Ausgabe des Podcast „Einfach mal Luppen“ (Mittwoch).