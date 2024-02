Sieg in Kopenhagen Titelverteidiger Manchester City ist auf Kurs Viertelfinale

Kevin de Bruyne sorgte in der 11. Spielminute für die frühe Führung der Engländer. Nach einem Patzer von Manchester-Keeper Ederson kamen die Gastgeber dann durch Magnus Mattsson (34.) zurück in die Partie, doch Bernardo Silva (45.) brachte City noch vor dem Pausenpfiff wieder in die Spur. In der Nachspielzeit erhöhte Phil Foden (90.+2). De Bruyne war an allen Toren direkt beteiligt.