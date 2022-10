Wichtiger Erfolg in Glasgow : Werner und Forsberg schießen RB Leipzig zu drei Punkten

Glasgow RB Leipzig hat in der Champions League wichtige drei Punkte eingefahren: Bei Celtic Glasgow gab es einen 2:0-Sieg. Zumindest der dritte Platz ist damit schon fast sicher, fürs Achtelfinale braucht es aber mehr.

Werner (75.) und Emil Forsberg (84.) nach Werner-Vorlage trafen vor 60.000 Zuschauern im Celtic Park für die Leipziger, die das Hinspiel in der Vorwoche noch 3:1 gewonnen hatten. Bei zwei Niederlagen und zwei Siegen hat RB in den verbliebenen beiden Spielen in Leipzig gegen Real Madrid (25. Oktober) und in Warschau gegen Schachtjor Donezk (2. November) alle Chancen auf das Weiterkommen.