Ajax und Inter Mailand raus : Neapel und Chelsea in der K.o.-Phase

Neapel und Chelsea in der K.o.-Phase

Mailand Europa-League-Sieger FC Chelsea und die SSC Neapel stehen in der Champions League unter den besten 16. Vorjahres-Halbfinalist Ajax Amsterdam und Inter Mailand müssen mit der Europa League vorliebnehmen.

Inter Mailand hat das Achtelfinale der Champions League klar verpasst und muss in der Europa League weiterspielen. Der italienische Fußballclub verlor am Dienstagabend selbst gegen ein B-Team des FC Barcelona 1:2 (1:1). Dafür folgt nun Borussia Dortmund dem Sieger der Gruppe F in die erste K.o.-Runde der Königsklasse. Der BVB gewann das Parallelspiel gegen Slavia Prag mit 2:1 (1:1) und rettete mit zehn Punkten noch Platz zwei hinter Barça (14).