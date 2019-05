Jubel-Foto aus dem Stadion : So ausgelassen feiert Campino den Liverpool-Sieg

Liverpool Millionen fieberten bei Liverpools irrer Aufholjagd gegen den FC Barcelona vor dem Fernseher mit, Zehntausende im Stadion. Einer von ihnen: Promi-Fan Campino. Der ließ seiner Freude auf Instagram freien Lauf.

Campino und Liverpool - das gehört zusammen wie Altbier und Düsseldorf. Der Frontmann der Toten Hosen feiert den Klub auch nach Niederlagen, so wie nach der Final-Pleite gegen Real Madrid in der vergangenen Champions-League-Saison (1:3). Damals grölte er sich noch mit Jürgen Klopp den Frust von der Seele und sang wahlweise „Wir ham den Henkelpott gesehen“ und „Madrid had all the fucking luck“.