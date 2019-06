Liverpool-Trainer Jürgen Klopp : Der fünfte Beatle

Liverpool Jürgen Klopp ist mehr als ein Fußballtrainer. Ein Entertainer. Der Liebling der Massen. Nach dem Gewinn des Champions-League-Titels wollen sie ihm in Liverpool ein Denkmal setzen.

Mitternacht war vorbei, die Zuschauer hatten das Metropolitano-Stadion am östlichen Rand Madrids längst verlassen, als Jürgen Klopp immer noch seinen Pflichten als frisch gekürter Champions-League-Sieger nachging. Nach dem 2:0 seines FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur saß er im herunter gekühlten Pressesaal der modernen Atlético-Arena und erinnerte an die Morgenstunden des 27. Mai 2018.

Damals hatte Liverpool auch gerade ein Endspiel in der Königsklasse bestritten, allerdings mit weniger Erfolg als jetzt in Spaniens Hauptstadt. Die Mannschaft hatte in Kiew 1:3 gegen Real Madrid verloren, unter absurden Umständen und durch die beiden Fehler von Torwart Loris Karius. Noch in der Nacht flog die deprimierte Delegation zurück nach England, und in Klopps Haus im noblen Küstenort Formby nördlich von Liverpool wurde die Auferstehung beschlossen.

In Madrid, in der Stunde des Sieges, berichtete Klopp, dass er einen Freund habe, der Sänger sei, und einen Co-Trainer, der gute Liedtexte dichten könne. Bei dem singenden Freund handelt es sich um Campino, den Liverpool-Ultra der Toten Hosen aus Düsseldorf, und bei dem dichtenden Assistenten um Peter Krawietz, mit dem Klopp schon bei Mainz 05 und Borussia Dortmund zusammengearbeitet hatte. Im Metropolitano-Stadion wiederholte Klopp noch einmal den Text des Liedes, das die Gruppe am Morgen des 27. Mai nach der Niederlage gegen Real sang. Der Sing-Kreis wurde übrigens auf einem Handy-Video dokumentiert, das umgehend zum Renner im Internet werden sollte. Also, der Text, übersetzt ins Deutsche: „Wir haben den Europapokal gesehen. Madrid hatte das ganze verdammte Glück. Aber wir bleiben einfach cool – und bringen ihn zurück nach Liverpool.”

Die Leute in der Stadt am Mersey-Fluss lieben Klopp, weil er so ist wie er ist. Voller Selbstironie, irgendwie nahbar, voller Überzeugung, kämpferisch. Sie haben ihn längst zum fünften Beatle erhoben, als einen berühmten Sohn der Stadt adoptiert. Sie mögen den 51 Jahre alten Deutschen dafür, dass er kurz nach einer bitteren Niederlage schon wieder dazu aufruft, es beim nächsten Mal eben besser zu machen. Klopp ist auf einer Mission, ohne missionieren zu wollen. Er ist ein Menschenfänger. Er ist nicht nur ein begnadeter Redner, ein Motivator – die Menschen glauben ihm, ob in Mainz, in Dortmund oder nun eben Liverpool. Und weil Klopp dem FC Liverpool ein Jahr nach dem 1:3 gegen Real den sechsten Titel im Europapokal der Landesmeister und der Champions League geschenkt hat, womit er seinen persönlichen Final-Fluch mit zuletzt sechs Niederlagen nacheinander vertrieb – deshalb ist er jetzt auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit angekommen. Möglicherweise ist es wirklich nicht mehr weit bis zur eigenen Statue vor der berühmten Kop-Tribüne, neben der des Liverpool-Erfinders Bill Shankly.

Dessen berühmtestes Zitat ist das, wonach es beim Fußball nicht um Leben oder Tod gehe, sondern um viel mehr, doch er hat der (Fußball-) Welt noch viele andere Leitmotive hinterlassen. Zum Beispiel sprach Shankly einmal davon, dass es bei jedem Verein eine Heilige Dreifaltigkeit geben würde, nämlich die Spieler, den Trainer und die Fans. Nachdem Liverpool im Halbfinal-Rückspiel vor knapp einem Monat den FC Barcelona im Anfield-Stadion 4:0 geschlagen hatte, in einem Spiel, das schon jetzt ein Mythos ist, wurde Klopp gefragt, ob das gleiche Ergebnis ohne Zuschauer möglich gewesen wäre, ohne die Energie von den Rängen, ohne den Lärm. Klopp sagte, ein bisschen wie Shankly: „Dieser Verein ist eine Mischung aus Atmosphäre, Emotion, Verlangen und fußballerischer Qualität. Nimmt man eine Sache davon weg, funktioniert er nicht.”

Das klingt wie ein Klischee, nach der Art eigener Überhöhung, die der Grund dafür ist, dass der FC Liverpool in England keine große Beliebtheit hat. Die meisten neutralen Zuschauer waren froh, dass Manchester City das Meisterrennen gegen Liverpool für sich entschieden hat, weil sie genervt sind vom Gerede des besonderen Klubs mit seinem besonderen Stadion, seiner besonderen Hymne und seinen besonderen Fans. Die Sache ist nur: Wenn man zum Beispiel das Glück hatte, die Partie gegen Barça live zu erleben, oder wenn man gesehen hat, wie Zehntausende Liverpool-Fans nach dem Finale gegen Tottenham “You´ll never walk alone” sangen, dann fällt es schwer, davon unbeeindruckt zu bleiben. Der FC Liverpool ist tatsächlich eine Synergie aus (hoch bezahlten) Fußballern und (gut bezahlenden) Fans. Dass das wieder so ist, liegt an Klopp.

Als er im Herbst 2015 seinen Dienst antrat, fand er einen desillusionierten Klub vor. Anderthalb Jahre waren vergangen, seitdem die Mannschaft den Titel verspielt hatte durch den Ausrutscher von Steven Gerrard. Danach verließ der beste Spieler den Verein, nämlich Luis Suárez. Liverpool brach ein und versackte im Tabellenmittelfeld. Die Stimmung im Anfield-Stadion war trist. Die Besitzer des einstigen Rekordmeisters, die Fenway Sports Group aus den USA, entschieden sich für Klopp, weil ihnen aufgefallen war, dass er bei seinen vorherigen Stationen in Mainz und Dortmund zuverlässig mehr aus den Mannschaften herausgeholt hatte als zu erwarten war. Außerdem hofften sie, dass der Menschenfänger aus dem Schwarzwald das Publikum wieder elektrisiert. Klopp griff dabei auch zu Manövern, die in England ungewöhnlich sind.

Nach einem seiner ersten Heimspiele gegen West Bromwich Albion ließ er seine Mannschaft vor der Kop-Tribüne eine Welle machen, wie er es aus der Bundesliga kannte. Er hat dafür viel Spott bekommen, denn die Partie gegen den Abstiegskandidaten war ja nur 2:2 ausgegangen. Klubmitarbeiter schwärmen allerdings noch heute von der Aktion, weil sie den Zuschauern das Gefühl gab, mehr zu sein als nur Zuschauer, nämlich ein Teil des Ganzen. So sehen es auch die Fans in Liverpool: „Klopp wendet sich nach jedem Sieg mit seinem Jubel, seiner Siegerfaust an uns Fans und auch bei Niederlagen. Er ist einer von uns“, sagt Liverpool-Fan Liam. Er habe es geschafft, die Fans und das Team wieder zu vereinen. „So ein Zusammenspiel von Fans und Team habe ich in Liverpool noch nie erlebt“, sagt Kenny, der seit den 70er Jahren ins Stadion geht.

So kann man den zarten Annäherungsversuch als Zündfunken dessen nehmen, was beim 4:0 gegen Barcelona in seiner ganzen Wucht zu erleben war. Nämlich, dass der Gegner im Anfield-Stadion auch gegen das Publikum anspielt und die Kop-Tribüne den Ball förmlich ansaugt. Die Emotionalisierung des FC Liverpool ist Klopps Werk. Das Werk des „Normal One”, wie er sich bei seiner Ankunft nannte. Die Menschen in der Stadt vertrauen ihm, auch über den Fußball hinaus, fast wie dem Anführer einer politischen Organisation. Was auch daran liegt, dass man sich politisch nahe steht. Klopp ist dafür, Probleme lieber in der Gemeinschaft zu lösen als alleine, er bezeichnet sich als links der Mitte und hat mehrfach kritisch zum Brexit Stellung bezogen. Das alles kommt an im links geprägten Liverpool, das mit einer Zweidrittel-Mehrheit für den EU-Verbleib Großbritanniens gestimmt hatte.

Klopp ist in Liverpool mit der Ansage angetreten, dass er aus Zweiflern wieder Gläubige machen will. Das ist ihm gelungen. Der FC Liverpool, die Spieler und die Fans, glauben wieder an sich. Wie sonst sind Spiele wie das 4:3 nach 0:2 und 1:3 im Viertelfinale der Europa League gegen Dortmund im April 2016 zu erklären? Oder das 4:0 gegen Barcelona, das ohne die beiden besten Angreifer Roberto Firmino und Mohamed Salah zustande gekommen war? Klopp hat seinen Spielern die Zweifel genommen, so wird jemand wie der ehemalige Wolfsburger Leihspieler Divock Origi plötzlich zum Helden mit seinen beiden Toren gegen Barcelona und – mit dem 2:0 gegen Tottenham kurz vor Schluss – zum Matchwinner in einem Champions-League-Finale. Klopp hat seinen Spielern die Angst vor Fehlern genommen. „Weil er für sie wie ein Freund und Vater ist. Mit dem Gespür dafür, wann jemand in den Arm genommen werden muss und wann er eine Ansage braucht“, sagt LFC-Fan Kenny.

Vor dem Endspiel von Madrid stand der Trainern nach seinen sechs Final-Niederlagen unter Druck. Wenn die Mannschaft auch diese Titelchance hätte verstreichen lassen, wäre das ein Scheitern gewesen, der vielleicht heftigste Rückschlag seiner Karriere als Trainer. Klopp ist kein Ergebnis-Fanatiker, er sagt, er sei glücklich, so lange die Entwicklung in die richtige Richtung gehe. Für ihn ist der Weg das Ziel. Doch ihm war auch klar, dass es gegen Tottenham nicht mehr um den Weg ging, sondern nur um das Ziel, ums Gewinnen. Seine Mannschaft hat die Aufgabe mit Erfolg erledigt, nicht spektakulär, sondern nüchtern. Es ist Ironie der Geschichte, dass der Heavy-Metal-Trainer Klopp seinen größten Erfolg in einem der trostlosesten Endspiele der jüngeren Vergangenheit feierte.