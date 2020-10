Champions League : Erste Siege für Havertz, Werner und Tuchel

Die Profis des Chelsea FC feiern Timo Werners Tor. Foto: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Köln In den frühen Abendspielen der Champions League am Mittwoch gibt es für drei Deutsche Grund zum Jubeln. Kai Havertz und Timo Werner gewinnen mit Chelsea hoch, auch das Team von PSG-Coach Thomas Tuchel holt den ersten Dreier in der Gruppenphase.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Timo Werner schoss den FC Chelsea zum ersten Dreier in der Champions League, und auch Trainer Thomas Tuchel durfte mit Paris St. Germain aufatmen: Zwei Pflichtsiege haben die Mitfavoriten in der Gruppenphase der Königsklasse auf Kurs gebracht. Während die Londoner mit dem Torschützen Werner und dessen Nationalmannschaftskollegen Kai Havertz 4:0 (1:0) beim russischen Vertreter FK Krasnodar gewannen, setzte sich PSG mit 2:0 (0:0) beim Außenseiter Istanbul Basaksehir durch.

Chelsea, mit einer Nullnummer gegen den Europa-League-Sieger FC Sevilla gestartet, verschenkte die Chance zur frühen Führung leichtfertig. Jorginho schoss einen Foulelfmeter an den Pfosten, Werners Nachschuss wurde geblockt (14.). Der von Bayern München lange umworbene Callum Hudson-Odoi verwertete eine Vorarbeit von Havertz 23 Minuten später zum 1:0 der Londoner - unter kräftiger Mithilfe von Torhüter Matwej Safonow. Werner sorgte mit einem verwandelten Handelfmeter (76.) für die Entscheidung. Zudem trafen Hakim Ziyech (80.) und Christian Pulisic (90.).

PSG, ohne den am Oberschenkel verletzten Weltmeister Julian Draxler, hatte eine Woche nach dem 1:2 gegen Manchester United lange Zeit große Probleme mit dem türkischen Meister. Zudem schied Superstar Neymar früh verletzt aus (26.). Mit einem Doppelpack (64. und 79.) erlöste Moise Kean Tuchel, der trotz des Finaleinzugs in der vergangenen Saison schon wieder unter Druck steht. Nationalspieler Thilo Kehrer kam erst in der Schlussphase zum Einsatz.

SID tl ml

(kron/SID)