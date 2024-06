Sechster Sieg in der Champions League Toni Kroos krönt sich zum ganz Großen

Den Mann aus dem vorpommerschen Greifswald, wo jemand als Schwätzer gilt, der mehr als die Tageszeit zwischen den Zähnen hervorgepresst bekommt, bringt offenkundig nichts aus der Fassung. Vermutlich schlägt sein Herz mit einem Ruhepuls von 40, und er übersteht für andere aufregende Situationen mit seiner fußballerischen Klasse und der Abgeklärtheit des ganz Großen – völlig unerheblich, ob er auf dem Trainingsplatz steht oder vor der Weltöffentlichkeit auf dem Rasen in einem Champions-League-Finale. Das ist seine Gabe, die schon früh in seiner Karriere zu erkennen ist und die in seinen zehn Jahren bei Real Madrid so richtig zur Entfaltung kommt.