Champions League Schmidt und Benfica gewinnen unspektakulär in Brügge

Trainer Roger Schmidt hat mit Benfica Lissabon beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Der portugiesische Rekordmeister und Tabellenführer setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Brügge verdient mit 2:0 (0:0) durch, Joao Mario per Foulelfmeter (51.) und David Neres (88.) erzielten die Treffer für die Gäste. Das Rückspiel steigt am 7. März in Lissabon, dann könnte Benfica wie im Vorjahr den Viertelfinaleinzug perfekt machen.