57. Einsatz : Schiri Brych stellt Champions-League-Rekord auf

Frankfurt/Main Während der FC Bayern beim FC Chelsea ran muss, leitet Felix Brych die andere Champions-League-Partie des Dienstagabends. Damit wird der deutsche Schiedsrichter alleiniger Rekordhalter in der Königsklasse.

Der deutsche WM-Unparteiische Felix Brych steigt am Dienstagabend zum alleinigen Schiedsrichter-Rekordhalter in der Champions League auf. Beim Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona (21.00 Uhr/DAZN) ist der 44 Jahre alte Jurist aus München zum 57. Mal in der Königsklasse im Einsatz.