“Glaube, er hat es verstanden“ : Scharfe Kritik an Schiedsrichter Siebert nach Champions-League-Spiel in Mailand

Scharfe Kritik an Schiedsrichter Siebert nach Champions-League-Spiel in Mailand

Schiedsrichter Daniel Siebert und Milans Rafael Leao während des Champions-League-Spiels in Mailand. Foto: AP/Antonio Calanni

Mailand Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert ist mit seinen Entscheidungen im Champions-League-Spiel zwischen dem AC Mailand und dem FC Chelsea (2:0) zur Zielscheibe der Kritik geworden. Der Zorn entzündete sich an einer vermeintlichen Notbremse.

„Ich habe dem Schiedsrichter am Ende des Spiels gesagt, was ich denke. Ich spreche zwar nicht so gut Englisch, aber ich glaube, er hat es verstanden“, sagte Milan-Trainer Stefano Pioli.