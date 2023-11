Champions League Donezk sichert sich mit Sieg gegen Antwerpen weitere Europacup-Spiele

Hamburg kann sich auf weitere Partien von Schachtar Donezk im Fußball-Europapokal freuen. Beim dritten Gastauftritt im Volksparkstadion sicherte sich der ukrainische Club durch das 1:0 (1:0) gegen Royal Antwerpen vorzeitig den dritten Platz in der Gruppenphase der Champions League - und damit zumindest die Teilnahme an den Playoffs in der Europa League. Bei einem noch ausstehenden Spieltag ist für die Ukrainer aber auch das Weiterkommen in der Königsklasse noch möglich.