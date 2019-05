Champions-League-Reform : Treffen mit Juve-Chef stimmt Rummenigge zuversichtlich

München Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat Gespräche von Vertretern der Fußball-Bundesliga mit dem Chef der European Club Association Andrea Agnelli über die Europapokal-Reform positiv bewertet.

„Mein Eindruck nach diesem sehr angenehmen und harmonischen Treffen ist, dass der Reform-Prozess in einer offenen, konstruktiven und transparenten Art und Weise unter Berücksichtigung der Interessen der Bundesliga demokratisch weitergeführt wird“, sagte Rummenigge nach der Zusammenkunft am Mittwoch in München.