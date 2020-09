Champions-League-Qualifikation : RB Salzburg gewinnt Playoff-Hinspiel in Tel Aviv

RB Salzburg gewinnt Playoff-Hinspiel in Tel Aviv

Tel Aviv RB Salzburg hat sich eine sehr gute Ausgangsposition für den erneuten Einzug in die Gruppenphase der Champions League verschafft. Der österreichische Serienmeister gewann am Dienstagabend das Playoff-Hinspiel bei Maccabi Tel Aviv mit 2:1 (0:1).

Im Rückspiel am 30. September (21.00 Uhr) in Salzburg reicht den Österreichern damit schon ein Remis, um wie im Vorjahr in der europäischen Königsklasse mitzuspielen.