Madrid steht im Viertelfinale : Gosens scheitert mit Bergamo an Real

Madrid Nationalspieler Robin Gosens hat mit Atalanta Bergamo die Sensation verpasst. Der Serie-A-Klub verlor auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid. Jubeln durfte dagegen Toni Kroos.

Rekordgewinner Real Madrid hat erstmals seit dem letzten Champions-League-Triumph 2018 wieder das Viertelfinale in der Königsklasse erreicht. Die Mannschaft um Ex-Weltmeister Toni Kroos siegte im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo am Dienstag 3:1 (1:0), nachdem bereits im Hinspiel ein 1:0 herausgesprungen war. In den vergangenen beiden Spielzeiten waren die Königlichen noch an Ajax Amsterdam (2019) und Manchester City (2020) gescheitert.