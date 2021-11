Königsklasse kompakt : Real knackt 1000-Tore-Marke bei Sieg gegen Donezk – Milan muss zittern

Düsseldorf Am Mittwochabend stand der vierte Spieltag der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2021/22 an. Neben den Spielen mit deutscher Beteiligung ging es auch auf den anderen Plätzen spannend zu. Wir geben einen Überblick.

Real Madrid - Schachtjor Donezk 2:1 (1:1)

Real Madrid nimmt dank des Jubiläums-Treffers von Doppelpacker Karim Benzema weiter Kurs auf das Achtelfinale in der Champions League. Der spanische Rekordmeister setzte sich am Mittwoch gegen Schachtjor Donezk mit 2:1 (1:1) durch. Benzema leitete dabei den Sieg mit dem 1000. Champions-League-Tor der Madrilenen ein, die mit neun Punkten zunächst die Tabellenführung in Gruppe D übernahmen.